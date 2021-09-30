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Ракурс
Разумков. Фото: УП

Разумков о досрочных выборах — Это детей спрашивают, сколько им полных лет

30 сен 2021, 10:33
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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, опроверг информацию о переносе парламентских выборов.

По его словам, невозможно провести сначала президентские выборы, а затем — парламентские, так это против Конституции. Такое заявление он сделал в интервью для «Украинской правды».

Спикер ВР рассказал, что Рада никогда не работала ровно пять лет, но Верховная Рада 9-го созыва действительно проработает наименьший срок, чем все предыдущие.

В Конституции написано, что «выборы проводятся в последнее воскресенье пятого года полномочий». Поскольку Верховная Рада 9-го созыва начала работать 29 августа 2019 года, то выборы должны состояться в последнее воскресенье октября 23-го года. Нравится это кому-то или не нравится, — заявил Разумков.

Он отметил, что депутатов не ограничивают в правах и они будут находиться на должности пять лет, но не полных.

Там не написано пять полных лет, правда? Как детей, знаете, спрашивают — тебе сколько полных лет? — добавил Разумков.


Напомним, ранее мы сообщали, что Дмитрий Разумков заявил, что уйдет с должности, если так решит парламент, но отметил, что не пойдет на сделку с совестью.

Источник: Украинская правда

Источник: Ракурс


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