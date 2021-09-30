Разумков о досрочных выборах — Это детей спрашивают, сколько им полных летhttps://racurs.ua/n160942-razumkov-o-dosrochnyh-vyborah-eto-detey-sprashivaut-skolko-im-polnyh-let.htmlРакурс
Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, опроверг информацию о переносе парламентских выборов.
По его словам, невозможно провести сначала президентские выборы, а затем — парламентские, так это против Конституции. Такое заявление он сделал в интервью для «Украинской правды».
Спикер ВР рассказал, что Рада никогда не работала ровно пять лет, но Верховная Рада 9-го созыва действительно проработает наименьший срок, чем все предыдущие.
В Конституции написано, что «выборы проводятся в последнее воскресенье пятого года полномочий». Поскольку Верховная Рада 9-го созыва начала работать 29 августа 2019 года, то выборы должны состояться в последнее воскресенье октября 23-го года. Нравится это кому-то или не нравится, — заявил Разумков.
Он отметил, что депутатов не ограничивают в правах и они будут находиться на должности пять лет, но не полных.
Там не написано пять полных лет, правда? Как детей, знаете, спрашивают — тебе сколько полных лет? — добавил Разумков.
Напомним, ранее мы сообщали, что Дмитрий Разумков заявил, что уйдет с должности, если так решит парламент, но отметил, что не пойдет на сделку с совестью.
Источник: Украинская правда