Разумков. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160942-razumkov-pro-dochasni-vybory-v-radu-ce-ditey-zapytuut-skilky-yim-povnyh-rochkiv.html

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Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, спростував інформацію щодо переносу парламентських виборів.

За його словами, неможливо провести спочатку президентські вибори, а згодом — парламентські, оскільки це проти Конституції. Таку заяву він зробив в інтерв’ю для «Української правди».

Спікер ВР розповів, що Рада ніколи не працювала рівно п’ять років, але Верховна Рада 9-го скликання дійсно пропрацює найменший термін, ніж усі попередні.

У Конституції написано, що «вибори відбуваються в останню неділю п’ятого року повноважень». Оскільки Верховна Рада 9-го скликання почала працювати 29 серпня 2019 року, то вибори повинні відбутися в останню неділю жовтня 23-го року. Подобається це комусь, чи не подобається, — заявив Разумков.

Він наголосив, що депутатів не обмежують у правах і вони перебуватимуть на посаді п’ять років, але не повних.

Там не написано п’ять повних років, правда? Як дітей, знаєте, питають — тобі скільки повних рочків? — додав Разумков.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дмитро Разумков заявив, що піде з посади, якщо так вирішить парламент, але наголосив, що не йтиме на угоду із совістю.

Джерело: Українська правда