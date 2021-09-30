Ціна газу в Європі встановлює нові рекорди. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n160941-cina-gazu-v-ievropi-vstanovluie-novi-rekordy.html

Ракурс

Ціна на газ в Європі продовжує встановлювати нові рекорди, досягнувши позначки 1 тис. 50 дол. за тисячу кубометрів.

Такий рекорд зареєстрований станом на 29 вересня. Минулий максимум був досягнутий на торгах 28 вересня — більше ніж 1 тис. 40 дол. за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані біржі Ice Futures.

Вартість газу на хабі TTF ввечері в середу досягала 87,45 євро за МВт-год або 10 тис. 53 дол. за тисячу кубометрів. Ціни на газ ростуть через низькі його запаси в європейських підземних сховищах.

Станом на 22 вересня запаси газу в Європі впали до 10-річного мінімуму. Міжнародне енергетичне агентство закликало Росію збільшити поставки природного газу в Європу, щоб пом’якшити енергетичну кризу.

Європа в умовах загального дефіциту поставок газу (по газопроводах і в зрідженому вигляді) змушена конкурувати за скраплений природний газ (СПГ) з преміальним ринком Азії.

У середу ф’ючерс на азіатський спотовий СПГ-індекс JKM Platts додав ще 23 дол. і досяг 1 тис. 71 дол. за тисячу кубометрів. З відкриттям торгів у Європі це автоматично підштовхує котирування до нових максимумів.

«Ракурс» повідомляв, що ціна на газ на нідерландському хабі TTF рекордно злетіла 28 вересня, вперше в історії досягнувши позначки в 1 тис. дол. за тисячу кубометрів.