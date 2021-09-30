Наслідки ДТП у горах на Львівщині, фото: ДСНС

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На Львівщині на туристичному маршруті гори Високий Верх перекинувся автомобіль з туристами. Інцидент стався вчора, 29 вересня, близько 17.00 неподалік села Волосянка у Стрийському районі.

В результаті різні травми отримали п’ятеро з семи осіб, які перебували в авто — чотири особи 1988 року народження та одна 1997 року народження. Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на прес-службу ДСНС у Львівській області.

Зазначається, що постраждалих рятувальники транспортували до Сколівської лікарні. Серед травмованих — четверо львів’ян та один дрогобичанин.

Водій не впорався з керуванням, авто перекинулося, — зазначають у ДСНС.

Високий Верх — гора карпатського масиву Сколівські Бескиди. Висота гори становить 1 тис. 242 м над рівнем моря.

Нагадаємо, в середині вересня у Карпатах внаслідок вибуху загинули двоє туристів, ще п’ятеро осіб дістали поранення.

Джерело: «Суспільне»