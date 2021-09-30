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Последствия ДТП в горах на Львовщине, фото: ГСЧС

Автомобиль с туристами перевернулся в Карпатах — пятеро пострадавших (ФОТО)

30 сен 2021, 10:15
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На Львовщине на туристическом маршруте горы Высокий Верх перевернулся автомобиль с туристами. Инцидент произошел вчера, 29 сентября, около 17.00 возле села Волосянка в Стрыйском районе.

В результате различные травмы получили пятеро из семи людей, которые находились в авто — четыре человека 1988 года и один 1997 года рождения. Об этом сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу ГСЧС во Львовской области.

Отмечается, что пострадавших спасатели транспортировали в Сколивскую больницу. Среди травмированных — четверо львовян и один дрогобичанин.

Водитель не справился с управлением, авто перевернулось, — отмечают в ГСЧС.

Высокий Верх — гора карпатского массива Сколовские Бескиды. Высота горы составляет 1 тыс. 242 м над уровнем моря.


Последствия ДТП в горах на Львовщине, фото: ГСЧС

Напомним, в середине сентября в Карпатах в результате взрыва погибли двое туристов, еще пять человек получили ранения.


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