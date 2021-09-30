Последствия ДТП в горах на Львовщине, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n160939-avtomobil-s-turistami-perevernulsya-v-karpatah-pyatero-postradavshih-foto.html

Ракурс

На Львовщине на туристическом маршруте горы Высокий Верх перевернулся автомобиль с туристами. Инцидент произошел вчера, 29 сентября, около 17.00 возле села Волосянка в Стрыйском районе.

В результате различные травмы получили пятеро из семи людей, которые находились в авто — четыре человека 1988 года и один 1997 года рождения. Об этом сообщает издание «Суспільне» со ссылкой на пресс-службу ГСЧС во Львовской области.

Отмечается, что пострадавших спасатели транспортировали в Сколивскую больницу. Среди травмированных — четверо львовян и один дрогобичанин.

Водитель не справился с управлением, авто перевернулось, — отмечают в ГСЧС.

Высокий Верх — гора карпатского массива Сколовские Бескиды. Высота горы составляет 1 тыс. 242 м над уровнем моря.

Напомним, в середине сентября в Карпатах в результате взрыва погибли двое туристов, еще пять человек получили ранения.