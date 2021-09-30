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Ракурс
Ляшко. Фото: УП

Принудительной вакцинации не будет — объяснение Минздрава

30 сен 2021, 10:12
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Принудительной вакцинации от коронавируса для педагогов и работников отдельных профессий не будет.

В то же время будет «обязательная». Такое заявление сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами, передает «Зеркало недели».

Давайте различать обязательную и принудительную вакцинацию. Принудительной вакцинации не будет. Обязательная вакцинация предусмотрена законодательством. Минздрав может определить перечень профессий, должностей и производств, для которых определена обязательность проведения определенных прививок против инфекционных болезней. В этом случае мы говорим о вакцинации против ковида, — рассказал Ляшко.

По словам главы Минздрава, после согласования приказа о введении обязательной вакцинации работодатель должен будет отстранить от работы людей, которые не вакцинированы и не соответствуют требованиям.

Сохранения зарплаты в таких случаях не будет. Есть контролирующие органы, которые проверяют. Если работодатель не отстранил от работы невакцинированного человека, то он будет нести за это ответственность, — добавил он.


Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине будет проходить принудительно для определенных категорий украинцев.

Источник: Зеркало недели

Источник: Ракурс


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