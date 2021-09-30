В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n160937-pochti-12-tys-bolnyh-covid-19-obnarujili-v-ukraine-za-sutki-infografika.html

Ракурс

В Украине за минувшие сутки, 29 сентября, обнаружили еще 11 тыс. 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 1 тыс. 54 ребенка и 242 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Харьковской области — 1 тыс. 87;

Львовской области — 927;

Днепропетровской области — 926;

Одесской области — 752;

Донецкой области — 739.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 556 больных.

Коронавирус за сутки унес жизни 194 человек, выздоровели 3 тыс. 839 больных.

За сутки проведены 93 тыс. 356 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 423 тыс. 379 человек;

выздоровел 2 млн 255 тыс. 191 пациент;

умерли 56 тыс. 274 больных.

Напомним, в Украине утилизируют десятки тысяч вакцин Pfixer, у которых были нарушены условия транспортировки.