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В Украине продолжается эпидемия коронавируса
Почти 12 тыс. больных COVID-19 обнаружили в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n160937-pochti-12-tys-bolnyh-covid-19-obnarujili-v-ukraine-za-sutki-infografika.htmlРакурс
В Украине за минувшие сутки, 29 сентября, обнаружили еще 11 тыс. 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 1 тыс. 54 ребенка и 242 медработника.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:
- Харьковской области — 1 тыс. 87;
- Львовской области — 927;
- Днепропетровской области — 926;
- Одесской области — 752;
- Донецкой области — 739.
Госпитализировали за сутки 2 тыс. 556 больных.
Коронавирус за сутки унес жизни 194 человек, выздоровели 3 тыс. 839 больных.
За сутки проведены 93 тыс. 356 тестирований на коронавирус.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 2 млн 423 тыс. 379 человек;
- выздоровел 2 млн 255 тыс. 191 пациент;
- умерли 56 тыс. 274 больных.
Напомним, в Украине утилизируют десятки тысяч вакцин Pfixer, у которых были нарушены условия транспортировки.
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