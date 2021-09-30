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В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Почти 12 тыс. больных COVID-19 обнаружили в Украине за сутки (ИНФОГРАФИКА)

30 сен 2021, 09:26
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В Украине за минувшие сутки, 29 сентября, обнаружили еще 11 тыс. 757 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 1 тыс. 54 ребенка и 242 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

  • Харьковской области — 1 тыс. 87;
  • Львовской области — 927;
  • Днепропетровской области — 926;
  • Одесской области — 752;
  • Донецкой области — 739.

Госпитализировали за сутки 2 тыс. 556 больных.

Коронавирус за сутки унес жизни 194 человек, выздоровели 3 тыс. 839 больных.

За сутки проведены 93 тыс. 356 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:


  • заболели 2 млн 423 тыс. 379 человек;
  • выздоровел 2 млн 255 тыс. 191 пациент;
  • умерли 56 тыс. 274 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Напомним, в Украине утилизируют десятки тысяч вакцин Pfixer, у которых были нарушены условия транспортировки.

Источник: Ракурс


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