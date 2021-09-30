В Украине утилизируют более 30 тыс. тонн вакцины Pfizer, фото:

https://racurs.ua/n160934-desyatki-tysyach-vakcin-pfixer-utiliziruut-v-ukraine-lyashko.html

Ракурс

В Украине утилизируют 34 тыс. 36 тыс. доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 Pfizer. У этих вакцин были нарушены условия транспортировки — недодержан холодовой режим.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об этом во время встречи с журналистами, сообщает агентство «Укринформ».

По словам Ляшко, после получения информации, что был нарушен холодовой режим, вакцину изъяли и сейчас она хранится на складе.

У нас не было четкого доказательства, что температурный режим действительно был нарушен. Именно поэтому она хранится на складе, идет судебный процесс между поставщиком и логистом, — отметил Ляшко.

Мы не можем допустить в обращение вакцину, где был нарушен температурный режим, — подчеркнул министр.

Также Ляшко коснулся вопроса вакцин AsrtaZeneca, срок годности которых заканчивается в октябре. Он заверил, что ни один просроченным препарат не может быть использован.

Мы понимаем темпы потребления. Мы сейчас работаем со всеми мобильными бригадами, чтобы кололи в первую очередь вакцину, у которой быстрее закончится срок годности, — отметил министр.

По его словам, это устоявшаяся практика — сначала используются лекарственные средства, срок годности которых наименьший.

Другие откладываются в резерв, даже если поставки происходят. Так построен цикл всех препаратов, чтобы была наименьшая утилизация, — сообщил министр.

Ляшко отметил, что в течение 30 сентября планируют использовать 1,7 тыс. доз вакцины AsrtaZeneca.

Напомним, британские ученые недавно установили, какой уровень антител защищает от коронавируса.

Источник: «Укринформ»