Десятки тысяч вакцин Pfixer утилизируют в Украине — Ляшкоhttps://racurs.ua/n160934-desyatki-tysyach-vakcin-pfixer-utiliziruut-v-ukraine-lyashko.htmlРакурс
В Украине утилизируют 34 тыс. 36 тыс. доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 Pfizer. У этих вакцин были нарушены условия транспортировки — недодержан холодовой режим.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил об этом во время встречи с журналистами, сообщает агентство «Укринформ».
По словам Ляшко, после получения информации, что был нарушен холодовой режим, вакцину изъяли и сейчас она хранится на складе.
У нас не было четкого доказательства, что температурный режим действительно был нарушен. Именно поэтому она хранится на складе, идет судебный процесс между поставщиком и логистом, — отметил Ляшко.
Мы не можем допустить в обращение вакцину, где был нарушен температурный режим, — подчеркнул министр.
Также Ляшко коснулся вопроса вакцин AsrtaZeneca, срок годности которых заканчивается в октябре. Он заверил, что ни один просроченным препарат не может быть использован.
Мы понимаем темпы потребления. Мы сейчас работаем со всеми мобильными бригадами, чтобы кололи в первую очередь вакцину, у которой быстрее закончится срок годности, — отметил министр.
По его словам, это устоявшаяся практика — сначала используются лекарственные средства, срок годности которых наименьший.
Другие откладываются в резерв, даже если поставки происходят. Так построен цикл всех препаратов, чтобы была наименьшая утилизация, — сообщил министр.
Ляшко отметил, что в течение 30 сентября планируют использовать 1,7 тыс. доз вакцины AsrtaZeneca.
Напомним, британские ученые недавно установили, какой уровень антител защищает от коронавируса.
Источник: «Укринформ»