В Україні утилізують понад 30 тис. тон вакцини Pfizer, фото:

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В Україні утилізують 34 тис. 36 тис. доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 Pfizer. У цих вакцин були порушені умови транспортування — недотриманий холодовий режим.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив про це під час зустрічі із журналістами, повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами Ляшка, після отримання інформації, що був порушений холодовий режим, вакцину вилучили і наразі вона зберігається на складі.

У нас не було чіткого доказу, що температурний режим дійсно був порушений. Саме тому вона зберігається на складі, йде судовий процес між постачальником і логістом, — зазначив Ляшко.

Ми не можемо допустити в обіг вакцину, де був порушений температурний режим, — наголосив міністр.

Також Ляшко торкнувся питання вакцин AsrtaZeneca, термін придатності яких завершується у жовтні. Він запевнив, що жоден протермінованим препарат не може бути використаний.

Ми розуміємо темпи споживання. Ми зараз працюємо з усіма мобільними бригадами, аби кололи в першу чергу ту вакцину, у якої швидше закінчиться термін придатності, — зазначив міністр.

За його словами, це усталена практика — спершу використовуються лікарські засоби, термін придатності яких найменший.

Інші відкладаються в резерв, навіть якщо поставки відбуваються. Так побудований цикл усіх препаратів, щоб була якнайменша утилізація, — пояснив міністр.

Ляшко зазначив, що протягом 30 вересня планують використати 1,7 тис. доз вакцини AsrtaZeneca.

Нагадаємо, британські вчені нещодавно встановили, який рівень антитіл захищає від коронавірусу.

Джерело: «Укрінформ»