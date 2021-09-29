Польща нарікає на фальшиві довідки з України і не може перевірити їх у «Дії»

COVID-сертифікат. Фото: Дія

https://racurs.ua/ua/n160921-polscha-narikaie-na-falshyvi-dovidky-z-ukrayiny-i-ne-moje-pereviryty-yih-u-diyi.html

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Польща дорікнула Україні на кількість туристів, які намагаються перетнули кордон із фейковими довідками про вакцинацію від коронавірусу.

Зокрема, наразі немає технічних засобів для перевірки достовірності сертифікатів вакцинації у застосунку «Дія». Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у своєму Telegram.

Домовились, що це питання буде вирішене, адже відображення сертифікатів у «Дії» є одним з найкращих технічних рішень, що визнано багатьма країнами. Зі свого боку Україна активізує боротьбу з фальсифікованими довідками про вакцинацію, — розповів Радуцький.



Він наголосив, що за останній час правоохоронці відкрили 80 кримінальних проваджень проти зловмисників, які підробляли сертифікати вакцинації та ПЛР-тести. Здебільшого фальсифікують паперові документи, оскільки підробити сертифікат у «Дії» практично неможливо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що покарання за фейковий COVID-сертифікат планують зробити більш жорсткішим в Кабміні. Як заявив 29 вересня на засіданні уряду глава МОЗ Віктор Ляшко, якщо будуть помічені випадки підробки документів, то усувати від виконання обов’язків спочатку будуть керівника медзакладу.