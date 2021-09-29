Підробка COVID-сертифікатів - МОЗ обіцяє залишити медустанови без грошей НСЗУ

https://racurs.ua/ua/n160907-pidrobka-covid-sertyfikativ-moz-obicyaie-zalyshyty-medustanovy-bez-groshey-nszu.html

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Покарання за фейковий COVID-сертифікат планують зробити більш жорсткішим в Кабміні.

Як заявив 29 вересня на засіданні уряду глава МОЗ Віктор Ляшко, якщо будуть помічені випадки підробки документів, то усувати від виконання обов’язків спочатку будуть керівника медзакладу. Потім буде проведена перевірка всіх обставин.

У разі повторення ситуації, стверджує Ляшко, Національна служба здоров’я України (НСЗУ) буде розривати договори з установами на надання послуг пацієнтам.

Сьогодні на засіданні уряду Ляшко розповів, що тільки ввакцинація проти COVID-19 дозволить не допустити тотального локдауну, реанімації та смерті.

Він констатував, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні продовжує прогнозовано ускладнюватися.

Сьогодні країна майже перетнула межу в 10 тис. випадків на день, а штам «Дельта» вже має значну присутність та впливає на перебіг епідемії у країні.

Станом на 28 вересня на стаціонарному лікуванні перебувало майже 18,5 тис. пацієнтів. Навантаження на систему охорони здоров’я залишається контрольованим. Ліжка з киснем сьогодні зайняті на 42%.

В уряді вважають, що поточна хвиля коронавірусної хвороби в Україні надалі зростатиме, тому у вересні почали боротися із фіктивними довідками про вакцинацію, які пропонують шахраї у співпраці із медиками і туристичними компаніями.