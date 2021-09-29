Трамп попереджав Путіна, що критикуватиме його на публіку — NYT

https://racurs.ua/ua/n160906-tramp-poperedjav-putina-scho-krytykuvatyme-yogo-na-publiku-nyt.html

Ракурс

Дональд Трамп, колишній президент США, заздалегідь попереджав президента країни-агресора Володимира Путіна, що перед телекамерами поводитиметься з ним «трохи жорсткіше», доки журналісти не підуть.

45-й американський президент казав Путіну, що змушений під час спілкування з пресою продемонструвати більш жорстку публічну поведінку щодо нього, пише The New York Times з посиланням на книгу екс-спікера Трампа Стефані Грішем «Я відповім на ваші запитання зараз».

Зокрема, Грішем описала зустріч Трампа і Путіна на саміті «Великої двадцятки» 2019 року в Японії.

Попри всі розмови про санкції проти Росії за втручання у вибори 2016 року і за різні порушення прав людини, Трамп сказав Путіну: «Добре, я збираюся поводитися з вами трохи жорсткіше протягом декількох хвилин. Але це для камер, а після того, як вони підуть, ми поговоримо. Ви розумієте, — написала колишня речниця Трампа.

Також Грішем вказала, що Путін намагався відвернути увагу Трампа, залучивши до переговорів привабливу перекладачку.

Коли зустріч розпочалася, Фіона Гілл нахилилася до мене і запитала, чи помітила я перекладачку Путіна — дуже привабливу брюнетку з довгим волоссям, красивим обличчям і прекрасною фігурою, — написала Грішем.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Путін погодив секретну операцію щодо підтримки кандидата у президенти Дональда Трампа на виборах 2016 року.