Трамп предупреждал Путина о критике на публику - NYT

https://racurs.ua/n160906-tramp-preduprejdal-putina-o-kritike-na-publiku-nyt.html

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Дональд Трамп, бывший президент США, заранее предупреждал президента страны-агрессора Владимира Путина о том, перед телекамерами будет вести себя с ним «немного жестче», пока журналисты не уйдут.

45-й американский президент говорил Путину, что вынужден во время общения с прессой продемонстрировать более жесткую публичную позицию к нему, пишет The New York Times со ссылкой на книгу экс-спикера Трампа Стефани Гришэм «Я отвечу на ваши вопросы сейчас».

В частности, Гришэм описала встречу Трампа и Путина на саммите «Большой двадцатки» в 2019 году в Японии.

Несмотря на все разговоры о санкциях против России за вмешательство в выборы 2016 года и за различные нарушения прав человека, Трамп сказал Путину: «Хорошо, я собираюсь вести себя с вами немного жестче в течение нескольких минут. Но это для камер, а после того, как они уйдут, мы поговорим. Вы понимаете, — написала бывшая пресс-секретарь Трампа.

Также Гришэм указала, что Путин пытался отвлечь внимание Трампа, привлекая к переговорам привлекательную переводчицу.

Когда встреча началась, Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина — очень привлекательную брюнетку с длинными волосами, красивым лицом и прекрасной фигурой, — написала Гришэм.

Напомним, по данным СМИ, Путин согласовал секретную операцию о поддержке кандидата в президенты Дональда Трампа на выборах 2016 года.