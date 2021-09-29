Подделка COVID-сертификатов — Минздрав хочет оставить медучреждения без денег НСЗУ

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Ракурс

Наказание за фейковый COVID-сертификат планируют сделать более жестким в Кабмине.

Как заявил 29 сентября на заседании правительства глава Минздрава Виктор Ляшко, если будут замечены случаи подделки документов, то отстранять от выполнения обязанностей сначала будут руководителя медучреждения. Затем будет проведена проверка всех обстоятельств.

В случае повторения ситуации, утверждает Ляшко, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет расторгать договоры с медучреждениями на оказание услуг пациентам.

Сегодня на заседании правительства Ляшко рассказал, что только ввакцинация против COVID-19 позволит не допустить тотального локдауну, реанимации и смертей.

Он констатировал, что ситуация с распространением коронавируса в Украине продолжает прогнозируемо усложняться. Сегодня страна почти пересекла границу в 10 тыс. случаев в день, а штамм «Дельта» уже имеет значительное присутствие и влияние на ход эпидемии в стране.

По состоянию на 28 сентября на стационарном лечении находилось почти 18,5 тыс. пациентов. Нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Койки с кислородом сегодня заняты на 42%.

В правительстве считают, что текущая волна коронавирусной болезни в Украине продолжит расти, поэтому в сентябре начали бороться с фиктивными справками о вакцинации, которые предлагают мошенники в сотрудничестве с медиками и туристическими компаниями.