Польша жалуется на фальшивые справки из Украины и не может проверить их в «Дії»

Ковид сертификат. Фото: Дия

https://racurs.ua/n160921-polsha-jaluetsya-na-falshivye-spravki-iz-ukrainy-i-ne-mojet-proverit-ih-v-diyi.html

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Польша упрекнула Украину в количестве туристов, которые пытаются пересечь границу с фейковыми справками о вакцинации от коронавируса.

В частности, пока нет технических средств для проверки подлинности сертификатов вакцинации в приложении «Дія». Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в своем Telegram.

Договорились, что этот вопрос будет решен, ведь отображения сертификатов в «Дії» является одним из лучших технических решений, которое признано многими странами. Со своей стороны Украина активизирует борьбу с фальсифицированными справками о вакцинации, — рассказал Радуцкий.



Он отметил, что за последнее время правоохранители завели 80 уголовных производств против злоумышленников, которые подделывали сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты. В основном фальсифицируют бумажные документы, поскольку подделать сертификат в «Дії» практически невозможно.

Напомним, ранее мы сообщали, что наказание за фейковый COVID-сертификат планируют сделать более жестким в Кабмине. Как заявил 29 сентября на заседании правительства глава Минздрава Виктор Ляшко, если будут замечены случаи подделки документов, то отстранять от выполнения обязанностей сначала будут руководителя медучреждения.