Возвращение «пакета малыша» - что туда войдет

Возвращение «пакета малыша» — что туда войдетhttps://racurs.ua/n160920-vozvraschenie-paketa-malysha-chto-tuda-voydet.htmlРакурс
«Пакеты малыша» — единовременную натуральную помощь в виде набора необходимых вещей для новорожденного ребенка — снова начали выдавать в Украине. Общая стоимость набора составляет не более 5 тыс. грн.
По словам заведующей отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Людмилы Черенько, в обновленный «пакет малыша» входит:
упаковка подгузников;
влажные салфетки;
пеленки;
три шапочки на вырост;
11 боди с коротким рукавом разного размера;
11 боди с длинным рукавом разного размера;
четыре пары ползунков и 11 слипов;
четыре рубашки и четыре пары носков,
перчатки и два слюнявчика;
термометры для воды и для тела;
маникюрные ножницы и расческа;
одеяло, пододеяльник и плед;
матрас, два полотенца;
шесть игрушек и коврик, мягкая книжка;
кремы и мыло, коробка-колыбель.
По результатам тендера Министерство социальной политики объявило компанию «Скай Трейд. Украина» производителем «пакетов малыша». Это же предприятие поставляло «бэби-боксы» в родильные дома в течение последних лет, — отметила Черенько, пишет «Суспільне».
С 27 сентября роддома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат «пакеты малыша». Заключенный договор с производителем «пакетов малыша» позволяет закупить 53 тыс. комплектов с общей экономией 63 млн грн.
Вместе с тем, в настоящее время «пакет малыша» можно получить также на карточку деньгами.