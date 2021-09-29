Возвращение «пакета малыша» - что туда войдет

https://racurs.ua/n160920-vozvraschenie-paketa-malysha-chto-tuda-voydet.html

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«Пакеты малыша» — единовременную натуральную помощь в виде набора необходимых вещей для новорожденного ребенка — снова начали выдавать в Украине. Общая стоимость набора составляет не более 5 тыс. грн.

По словам заведующей отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Людмилы Черенько, в обновленный «пакет малыша» входит:

упаковка подгузников;

влажные салфетки;

пеленки;

три шапочки на вырост;

11 боди с коротким рукавом разного размера;

11 боди с длинным рукавом разного размера;

четыре пары ползунков и 11 слипов;

четыре рубашки и четыре пары носков,

перчатки и два слюнявчика;

термометры для воды и для тела;

маникюрные ножницы и расческа;

одеяло, пододеяльник и плед;

матрас, два полотенца;

шесть игрушек и коврик, мягкая книжка;

кремы и мыло, коробка-колыбель.

По результатам тендера Министерство социальной политики объявило компанию «Скай Трейд. Украина» производителем «пакетов малыша». Это же предприятие поставляло «бэби-боксы» в родильные дома в течение последних лет, — отметила Черенько, пишет «Суспільне».



С 27 сентября роддома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат «пакеты малыша». Заключенный договор с производителем «пакетов малыша» позволяет закупить 53 тыс. комплектов с общей экономией 63 млн грн.

Вместе с тем, в настоящее время «пакет малыша» можно получить также на карточку деньгами.