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Ракурс
Возвращение «пакета малыша» - что туда войдет

Возвращение «пакета малыша» — что туда войдет

29 сен 2021, 17:30
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«Пакеты малыша» — единовременную натуральную помощь в виде набора необходимых вещей для новорожденного ребенка — снова начали выдавать в Украине. Общая стоимость набора составляет не более 5 тыс. грн.

По словам заведующей отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Людмилы Черенько, в обновленный «пакет малыша» входит:

  • упаковка подгузников;

  • влажные салфетки;

  • пеленки;

  • три шапочки на вырост;

  • 11 боди с коротким рукавом разного размера;

  • 11 боди с длинным рукавом разного размера;

  • четыре пары ползунков и 11 слипов;

  • четыре рубашки и четыре пары носков,

  • перчатки и два слюнявчика;

  • термометры для воды и для тела;

  • маникюрные ножницы и расческа;

  • одеяло, пододеяльник и плед;

  • матрас, два полотенца;

  • шесть игрушек и коврик, мягкая книжка;

  • кремы и мыло, коробка-колыбель.

По результатам тендера Министерство социальной политики объявило компанию «Скай Трейд. Украина» производителем «пакетов малыша». Это же предприятие поставляло «бэби-боксы» в родильные дома в течение последних лет, — отметила Черенько, пишет «Суспільне».


С 27 сентября роддома и центры социальной защиты во всех регионах Украины получат «пакеты малыша». Заключенный договор с производителем «пакетов малыша» позволяет закупить 53 тыс. комплектов с общей экономией 63 млн грн.

Вместе с тем, в настоящее время «пакет малыша» можно получить также на карточку деньгами.

Источник: Ракурс


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