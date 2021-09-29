Треть COVID-пациентов испытывают длительный симптом заболевания. Фото:vgr.b

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Долговременные симптомы после заражения коронавирусной инфекцией фиксировали у более трети больных.

У 37% лиц проявлялся меньшей мере один долгосрочный «ковид"-симптом, который диагностировали в течение трех-шести месяцев после инфицирования COVID-19. Чаще всего встречались следующие симптомы — проблемы с дыханием, расстройства кишечника, слабость, боли, а также тревожность и депрессия. Об этом свидетельствуют данные исследования Оксфордского университета, передает «Интерфакс».

В исследовании приняли участие 270 тыс. лиц, восстанавливающихся после коронавируса. Для проведения работы эксперты использовали глобальную сеть медицинских исследований TriNetX, которая базируется в Соединенных Штатах Америки.

Оказалось, что среди ключевых симптомов, которые проявляются у пациентов через 90−180 дней после диагностирования коронавируса, выделяют также боли в горле и груди, когнитивные проблемы, головную боль и боль в мышцах. Также исследователи выяснили, что чаще всего долговременные симптомы коронавируса встречались у госпитализированных и женщин.

Проблемы с дыханием и когнитивные проблемы чаще фиксировались у пожилых людей и мужчин. В то же время молодежь испытывала головные боли, кишечные расстройства и депрессию. Кроме того, у многих пациентов встречалось более одного долгосрочного симптома.

Напомним, британские ученые установили, что коронавирус ускоряет старение мозга. Выяснилось, что у людей, которые болели коронавирусом, уменьшилась толщина ткани серого вещества в лобной и височной долях мозга.

Источник: «Интерфакс»