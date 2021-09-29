Киев отреагировал на беспокойство ЕС о безвизе

https://racurs.ua/n160918-kiev-otreagiroval-na-bespokoystvo-es-o-bezvize.html

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Безвиз с ЕС не находится под угрозой. Такое заявление озвучила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Отчет о безвизовом режиме для Балкан и стран Восточного партнерства был обнародован еще 4 августа, и этот отчет признает, что Украина продолжает отвечать критериям, необходимым для безвизового режима с ЕС. Также учтены последствия пандемии и указано, что Украина достаточно серьезно сработала и стала первой страной, COVID-сертификаты которой были признаны в ЕС, — добавила Стефанишина.

Также Киев заявил, что не получал официальных сигналов от Европейской комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС.

Никаких причин для такого решения нет и не может быть, — заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, пишет «Европейская правда».

Там также напомнили, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в том числе и Украиной в 2020 году и первой половине 2021 года.

Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить «домашнюю работу» для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства, — пояснил Николенко.

Ранее стало известно, что Бельгия, Германия, Австрия, Чехия, Италия и Словакия пожаловались на злоупотребления безвизом гражданами стран Западных Балкан, Грузии, Молдовы и Украины. Бельгия назвала Украину «поводом для беспокойства».

Речь идет о показателях, связанных с правосудием и безопасностью, поскольку кажется, что даже за несколько лет после отмены визового режима проблемы в этой сфере сохраняются. Даже если национальное законодательство было официально принято, оно, похоже, не применяется полностью. Принимая во внимание постоянное отсутствие соблюдения дорожной карты в этом направлении, мы могли бы задуматься над вариантами, которые следует рассмотреть, если мы не хотим запустить механизм приостановления безвиза для Украины, — говорится в оценке Брюсселя.

По данным Германии, украинцы оказались на пятом месте среди стран, выходцы из которых чаще всего нарушали законодательство в отношении иностранцев в 2020 году. Однако эти нарушения не относятся к статистике о нелегальном въезде. При этом, в Берлине количество заявок от граждан Украины о международной защите снизилось на 61% в 2020 году по сравнению с 2019 годом.