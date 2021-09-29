Ограничить безвиз для Украины и Балкан хочет ЕС из-за «злоупотреблений»

https://racurs.ua/n160903-ogranichit-bezviz-dlya-ukrainy-i-balkan-hochet-es-iz-za-zloupotrebleniy.html

Ракурс

Отменить безвизовый режим для Украины, стран Западных Балкан, а также Грузии и Молдовы из-за ряда злоупотреблений со стороны граждан этих государств, предлагают отдельные члены Европейского Союза.

О соответствующем внутреннем документе ЕС, датированном 27 сентября, стало известно накануне визита главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен в Западные Балканы. Издания Euobserver и RFERL ознакомились с содержанием документа, пишет «Европейская правда».

Государства-члены Евросоюза обсудят этот вопрос 13 октября. Среди злоупотреблений, которые вызвали раздражение Брюсселя, упоминается незаконное проживание граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии и необоснованные запросы на предоставлении убежища, поступающие от граждан Грузии. Об этих злоупотреблениях заявили Германия, Франция и Италия.

Механизм приостановления действия безвизового режима предусматривает, что увеличение более чем на 50% случаев незаконного пребывания или просьб о предоставлении убежища с низким уровнем одобрения может привести к повторному введению виз.

В документе Германия вспоминает Молдову как особо серьезный случай, с 429% ростом, если сравнивать периоды с июня по август 2019 года и с июня по август 2021 года. Также Берлин «обижен» на Грузию и Украину. Франция вспоминает проблемы, вызванные гражданами Албании, Грузии и Сербии. Бельгия подняла проблему, вызванную «тревожным увеличением» ходатайств о предоставлении убежища из Молдовы в этом году.

В то же время Чехия заявила, что недавно выросли необоснованные ходатайства о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины.

Напомним, обнародованный в августе отчет Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизового режима утверждал, что в целом Украина продолжает выполнять условия визовой либерализации, однако подчеркивал необходимость делать больше в сфере антикоррупции, противодействия отмыванию денег и борьбы с организованной преступностью.

Механизм приостановления безвиза содержит пять причин для таких действий — четыре из них касаются миграции, а пятая — отката в проведении реформ.