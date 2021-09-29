Обмежити безвіз для України і Балкан хоче ЄС через «зловживання»

https://racurs.ua/ua/n160903-obmejyty-bezviz-dlya-ukrayiny-i-balkan-hoche-ies-cherez-zlovjyvannya.html

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Скасувати безвізовий режим для України, країн Західних Балкан, а також Грузії і Молдови через низку зловживань з боку громадян цих держав, пропонують окремі члени Європейського Союзу.

Про відповідний внутрішній документ ЄС, датований 27 вересня, стало відомо напередодні візиту очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Західних Балкан. Видання Euobserver та RFERL ознайомилися зі змістом документу, пише «Європейська правда».

Держави-члени Євросоюзу обговорять це питання 13 жовтня. Серед зловживань, які викликали роздратування Брюсселя, згадується незаконне проживання громадян Албанії, Молдови, України та Сербії та необґрунтовані запити про надання притулку, що поступали від громадян Грузії. Про ці зловживання заявили Німеччина, Франція та Італія.

Механізм призупинення дії безвізового режиму передбачає, що збільшення більш ніж на 50% випадків незаконного перебування чи прохань про надання притулку з низьким рівнем схвалення може призвести до повторного введення віз.

У документі Німеччина згадує Молдову як особливо серйозний випадок, з 429% зростанням, якщо порівнювати періоди з червня по серпень 2019 року та з червня по серпень 2021 року. Також Берлін «ображений» на Грузію і Україну. Франція згадує проблеми, викликані громадянами Албанії, Грузії та Сербії. Бельгія підняла проблему, викликану «тривожним збільшенням» клопотань про надання притулку з Молдови цьогоріч.

Водночас Чехія заявила, що нещодавно зросли необґрунтовані клопотання про надання притулку від громадян Грузії, Молдови та України.

Нагадаємо, оприлюднений у серпні звіт Єврокомісії в рамках механізму призупинення безвізових режимі стверджував, що загалом Україна продовжує виконувати умови візової лібералізації, однак наголошував на необхідності робити більше в сфері антикорупції, протидії відмиванню грошей і боротьби з організованою злочинністю.

Механізм призупинення безвізу містить п’ять причин для таких дій — чотири з них стосуються міграції, а п’ята — відкат у проведенні реформ.