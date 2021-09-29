Большинство партий в Украине имеют признаки фиктивности. Фото: zn.ua

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Украинские политические партии в большинстве случаев имеют признаки фиктивности.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине зарегистрированы 365 политических партий, что является одним из самых высоких показателей среди государств Европы. При этом значительная часть партий не ведут активной деятельности и имеют признаки фиктивности. Например, только 21 партия выдвинула избирательные списки на выборах в Верховную Раду 2019 года, а 194 партии заявили об участии в местных выборах 2020 года. Об этом 29 сентября сообщил Комитет избирателей Украины.

В комитете отмечают, что в 2020 году появилось 16 новых политических партий. Председатель КИУ Алексей Кошель подчеркнул, что это наибольшее количество новых партий за последние четыре года. Самое большое количество партий за год зарегистрировали в 2015 году — 78 политических сил.

Специалисты отмечают, что в последнее время начали появляться так называемые региональные партии, которые действуют в одной или двух областях. Среди таких политсил — «Молодой Харьков», «Ровно вместе», «Херсонцы», «Белая Церковь вместе», ВО «Черкащане», «Партия винничан», «Патриоты Волыни», «Николаевцы» и «Команда Днепра».

Напомним, эксперты КИУ проанализировали показатели участия парламентариев в голосованиях с августа 2019 года по август 2021 года и выяснили, какие фракции в течение двух лет работы Верховной Рады больше всего саботировали голосование.