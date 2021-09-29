Більшість партій в Україні мають ознаки фіктивності. Фото: zn.ua

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Українські політичні партії у більшості випадків мають ознаки фіктивності.

Станом на 1 січня 2021 року в Україні зареєстровано 365 політичних партій, що є одним з найвищих показників серед держав Європи. При цьому значна частина партій не ведуть активної діяльності і мають ознаки фіктивності. Наприклад, лише 21 партія висунула виборчі списки на виборах до Верховної Ради 2019 року, а 194 партії заявили про участь у місцевих виборах 2020 року. Про це 29 вересня повідомив Комітет виборців України.

У Комітеті відзначають, що в 2020 році з’явилося 16 нових політичних партій. Голова КВУ Олексій Кошель наголосив, що це найбільша кількість нових партій за останні чотири роки. Найбільшу кількість партій за рік зареєстрували в 2015 році — 78 політичних сил.

Фахівці відзначають, що останнім часом почали з’являтися так звані регіональні партії, які діють в одній чи двох областях. Серед таких політсил — «Молодий Харків», «Рівне разом», «Херсонці», «Біла Церква разом», ВО «Черкащани», «Партія вінничан», «Патріоти Волині», «Миколаївці» та «Команда Дніпра».

Нагадаємо, експерти КВУ проаналізували показники участі парламентарів у голосуваннях з серпня 2019 року по серпень 2021 року й з’ясували, які фракції впродовж двох років роботи Верховної Ради найбільше саботували голосування.