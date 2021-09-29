Марадону обвинили в совращении 16-летней девушки. Фото: sport-express.ru

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Ракурс

Диего Марадона, легендарный аргентинский футболист, попал в поле зрения СМИ даже после своей смерти.

Кубинка Мавис Альварес обвинила бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадону в том, что он соблазнил ее тогда, когда она была подростком. 37-летняя женщина заявила, что у нее с футболистом был трехлетний роман, который начался, когда ей только исполнилось 16 лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на телеканал América TeVe.

По словам Альварес, спортсмен подсадил ее на кокаин, из-за этого она длительное время лечилась от наркозависимости. Также женщина заявила, что Марадона заставил ее увеличить грудь.

После всех этих лет мне стыдно за себя, ведь мне было 16 лет, и я была частью этой грязи. Но это тоже опыт. Мы не всегда выбираем, что с нами происходит, — отметила она.

Напомним, за наследство легендарного футболиста Диего Марадоны начали борьбу его родственники. Состояние бывшего игрока сборной Аргентины и победителя Чемпионата мира 1986 года оценивается в 48,7 млн долл. На это богатство претендуют 16 человек, включая пятерых законных детей легендарного спортсмена. Также деньги хотят получить семеро внебрачных детей Марадоны.

Источник: DailyMail