Марадону звинуватили у спокушанні 16-річної дівчини. Фото: sport-express.ru

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Ракурс

Дієго Марадона, легендарний аргентинський футболіст, потрапив у поле зору ЗМІ навіть після своєї смерті.

Кубинка Мавіс Альварес звинуватила колишнього футболіста збірної Аргентини Дієго Марадону в тому, що він спокусив її тоді, коли вона була підлітком. 37-річна жінка заявила, що у неї з футболістом був трирічний роман, що почався, коли їй тільки виповнилося 16 років. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на телеканал América TeVe.

За словами Альварес, спортсмен підсадив її на кокаїн, через це вона тривалий час лікувалася від наркозалежності. Також жінка заявила, що Марадона змусив її збільшити груди.

Після всіх цих років мені соромно за себе, адже мені було 16 років, і я була частиною цього бруду. Але це теж досвід. Ми не завжди вибираємо, що з нами відбувається, — зазначила вона.

Нагадаємо, за спадок легендарного футболіста Дієго Марадони почали боротьбу його родичі. Статки колишнього гравця збірної Аргентини і переможця Чемпіонату світу 1986 року оцінюються в 48,7 млн дол. На це багатство претендують 16 осіб, включаючи п’ятьох законних дітей легендарного спортсмена. Також гроші хочуть отримати семеро позашлюбних дітей Марадони.

Джерело: DailyMail