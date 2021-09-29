Підліток. Фото: НВ

https://racurs.ua/ua/n160916-stolychnyy-pidlitok-mriie-vouvaty-za-dnr-i-nazyvaie-ukrayinu-proektom-zahodu-foto.html

Ракурс

У Києві підліток спричинив скандал у соцмережах своїми приголомшливими заявами. Він заявляв, що української державності не існує й погрожував поїхати воювати на Донбас за терористів «ДНР».

16-річний хлопець обіцяв захопили Авдіївку, яка перебуває під контролем українських військових. Відповідні дописи він публікував на своїх сторінках у соцмережах.

На сепаратистські висловлювання молодика, у яких він заперечує російську агресію, звернули увагу користувачі соцмереж. Так, хлопець стверджував, що Революція Гідності 2014 року була «держпереворотом», а на Донбасі йде «громадянська війна», у якій винні «бандерівські сволоти».

Зокрема, молодик публікував фото з пам’ятниками лідеру більшовицького режиму Леніну та висловлював прихильність до комуністів. Після того, як провокаційні заяви хлопця набули широкого розголосу, він одразу ж вирішив записати відео з вибаченнями, однак їх щирість у коментаторів викликала серйозні сумніви.

У правоохоронних органах на ситуацію поки ніяк не реагували.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що СБУ викрила бойовика, який готував підлітків, переважно дівчат, до «служби» в незаконних військових формування терористичної організації ДНР. За даними слідства, він в ОРДО очолював «військово-патріотичний клуб» «Амазонки», який із початку російської агресії «запрацював» на базі колишнього звичайного шкільного гуртка.