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Заявление парня. Скриншот: VK

Подросток в Киеве хочет воевать за «ДНР» и назвал Украину проектом Запада (ФОТО)

29 сен 2021, 16:28
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В Киеве подросток спровоцировал скандал в соцсетях своими шокирующими заявлениями. Он заявлял, что украинской государственности не существует и угрожал поехать воевать на Донбасс за террористов «ДНР».

16-летний парень обещал захватили Авдеевку, которая находится под контролем украинских военных. Соответствующие посты он публиковал на своих страницах в соцсетях.

Заявление парня. Скриншот: VKНа сепаратистские высказывания молодого человека, в которых он отрицает российскую агрессию, обратили внимание пользователи соцсетей. Так, парень утверждал, что Революция Достоинства 2014 года была «госпереворотом», а на Донбассе идет «гражданская война», в которой виноваты «бандеровские сволочи».

Заявление парня. Скриншот: VKВ частности, молодой человек публиковал фото с памятниками лидеру большевистского режима Ленину и выражал приверженность коммунистам. После того как провокационные заявления парня получили широкую огласку, он сразу решил записать видео с извинениями, однако их искренность у комментаторов вызвала серьезные сомнения.


Заявление парня. Скриншот: VKВ правоохранительных органах на ситуацию пока никак не реагировали.

Напомним, ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила боевика, готовившего подростков, преимущественно девушек, к «службе» в незаконных военных формирования террористической организации «ДНР». По данным следствия, он в ОРДО возглавлял «военно-патриотический клуб» «Амазонки», который с начала российской агрессии заработал на базе прежнего обычного школьного кружка.

Источник: Ракурс


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