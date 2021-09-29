Заявление парня. Скриншот: VK

https://racurs.ua/n160916-podrostok-v-kieve-hochet-voevat-za-dnr-i-nazval-ukrainu-proektom-zapada-foto.html

Ракурс

В Киеве подросток спровоцировал скандал в соцсетях своими шокирующими заявлениями. Он заявлял, что украинской государственности не существует и угрожал поехать воевать на Донбасс за террористов «ДНР».

16-летний парень обещал захватили Авдеевку, которая находится под контролем украинских военных. Соответствующие посты он публиковал на своих страницах в соцсетях.

На сепаратистские высказывания молодого человека, в которых он отрицает российскую агрессию, обратили внимание пользователи соцсетей. Так, парень утверждал, что Революция Достоинства 2014 года была «госпереворотом», а на Донбассе идет «гражданская война», в которой виноваты «бандеровские сволочи».

В частности, молодой человек публиковал фото с памятниками лидеру большевистского режима Ленину и выражал приверженность коммунистам. После того как провокационные заявления парня получили широкую огласку, он сразу решил записать видео с извинениями, однако их искренность у комментаторов вызвала серьезные сомнения.

В правоохранительных органах на ситуацию пока никак не реагировали.

Напомним, ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила боевика, готовившего подростков, преимущественно девушек, к «службе» в незаконных военных формирования террористической организации «ДНР». По данным следствия, он в ОРДО возглавлял «военно-патриотический клуб» «Амазонки», который с начала российской агрессии заработал на базе прежнего обычного школьного кружка.