Названы самые опасные авто для сидящих сзади пассажиров

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Ракурс

Названы самые опасные автомобили для пассажиров, сидящих сзади. Модели оценивали по шести параметрам, в том числе и по удобству крепления детских автокресел. Об этом пишет американское издание Consumer Reports, которое обнародовало соответствующий рейтинг транспортных средств.

Модели оценивали по шести критериям:

наличие напоминания о непристегнутых ремнях безопасности,

конструкция подголовников,

наличие продвинутых подголовников с защитой от травм шеи,

удобство креплений детских сидений,

удобство установки бустера,

наличие предупреждений для пассажиров.

К наименее безопасным эксперты отнесли седан бизнес-класса Genesis G80 2021 года, который набрал всего 24 балла из 100 возможных, а также кроссовер Volkswagen Taos 2022 года, заработавший 31 балл. Низкие оценки также получили Jeep Grand Cherokee L, Hyundai Santa Fe, Tucson и минивэн Kia Carnival.

В список самых безопасных моделей попали полноразмерный Toyota Sienna (69 баллов), Nissan Rogue/X-Trail нового поколения (66 баллов) и Ford Bronco Sport (61 балл).

Среди автомобилей 2022 модельного года выделили Nissan Pathfinder и Honda Civic, которые набрали по 66 баллов, а также кроссовер Mitsubishi Outlander, оценка которого составила 52 балла.

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) представил альтернативный рейтинг безопасности автомобилей, составленный по результатам краш-тестов. Всего в рейтинг самых безопасных автомобилей 2021 года попали 49 моделей, в том числе Audi A6, Cadillac XT6, Lexus NX, Volvo S60, Ford Explorer, Honda Accord, Kia K5, а также Nissan Maxima, Mazda CX-5 и Toyota Sienna.

Источник: Consumer Reports