Заявительница попросила Верховный суд установить правильность транслитерации ее имени

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Заявительница попросила Верховный суд установить правильность транслитерации латиницей ее имени. Дело рассмотрел 22 сентября Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда.

Как говорится в еженедельном обзоре дел ВС, в паспорте гражданина Украины для выезда за границу имя женщины хотели записать как «Mariia», а в дипломах о высшем образовании и удостоверении водителя оно записано как «Maria». Заявительница просила суд установить факт правильности транслитерации латиницей ее имени именно как «Maria».

Суд первой инстанции и апелляция отказали в удовлетворении иска, поскольку дипломы и удостоверения водителя не являются документами, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины. Фемида считает, что, учитывая порядок транслитерации украинского алфавита латиницей, нет оснований для удовлетворения заявления.

Кассация Верховного суда отменила предыдущие решения и закрыла производство по делу, разъяснив, что заявление не подлежит судебному рассмотрению в отдельном производстве гражданским судом.

В Фемиде объяснили, что таблица транслитерации украинского алфавита латиницей утверждена постановлением Кабинета министров Украины, паспорт выдает Государственная миграционная служба Украины. Ее действия могут быть обжалованы в установленном законом порядке.

Поскольку требования заявителя не подлежат судебному разбирательству, то суд не указал, к какой юрисдикции отнесены их решения.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов недавно в одном из интервью озвучил идею перевести украинский язык с кириллицы на латиницу и ввести двуязычие — сделать английский язык обязательным, начиная с детского сада.