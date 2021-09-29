Заявниця попросила Верховний суд встановити правильність транслітерації її імені

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Заявниця попросила Верховний суд встановити правильність транслітерації латиницею її імені. Справу розглянув 22 вересня Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду.

Як розповідається у щотижневому огляді справ ВС, у паспорті громадянина України для виїзду за кордон ім’я жінки хотіли записати як «Mariia», а в дипломах про вищу освіту та посвідченні водія воно записане як «Maria». Заявниця просила суд встановити факт правильності транслітерації латиницею її імені саме як «Maria».

Суд першої інстанції і апеляція відмовили у задоволенні позову, оскільки дипломи та посвідчення водія не є документами, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Феміда вважає, що з огляду на порядок транслітерації українського алфавіту латиницею немає підстав для задоволення заяви.

Касація Верховного суду скасувала попередні рішення та закрила провадження у справі, роз’яснивши, що заява не підлягає судовому розгляду в окремому провадженні цивільним судом.

У Феміді пояснили, що таблицю транслітерації українського алфавіту латиницею затверджено постановою Кабінету міністрів України, паспорт видає Державна міграційна служба України. Її дії якої можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.

Оскільки вимоги заявниці не підлягають судовому розгляду, то суд не зазначив, до якої юрисдикції віднесено їх вирішення.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно в одному з інтерв’ю озвучив ідею перевести українську мову з кирилиці на латиницю і запровадити двомовність — зробити англійську мову обов’язковою, починаючи з дитячого садочка.