Названо небезпечні авто для людей, які сидять позаду — автоновини

https://racurs.ua/ua/n160915-nazvano-nebezpechni-avto-dlya-ludey-yaki-sydyat-pozadu-spysok.html

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Названо найбільш небезпечні автомобілі для пасажирів, котрі сидять позаду. Моделі оцінювали за шістьма параметрами, зокрема й щодо зручності кріплення дитячих автокрісел. Про це пише американське видання Consumer Reports, яке оприлюднило відповідний рейтинг транспортних засобів.

Моделі оцінювали за шістьма критеріями:

наявність нагадування про непристебнуті паски безпеки,

конструкція підголівників,

наявність просунутих підголівників із захистом від травм шиї,

зручність кріплень дитячих сидінь,

зручність установки бустера,

наявність попереджень для пасажирів.

До найменш безпечних експерти віднесли седан бізнес-класу Genesis G80 2021 року, який набрав всього 24 бали зі 100 можливих, а також кросовер Volkswagen Taos 2022 року, що заробив 31 бал. Низькі оцінки також отримали Jeep Grand Cherokee L, Hyundai Santa Fe, Tucson і мінівен Kia Carnival.

У список найбільш безпечних моделей потрапили повнорозмірний Toyota Sienna (69 балів), Nissan Rogue/X-Trail нового покоління (66 балів) і Ford Bronco Sport (61 бал).

Серед автомобілів 2022 модельного року виділили Nissan Pathfinder і Honda Civic, які набрали по 66 балів, а також кросовер Mitsubishi Outlander, оцінка якого склала 52 бали.

Американський страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) представив альтернативний рейтинг безпеки автомобілів, складений за результатами краш-тестів. Всього в рейтинг найбезпечніших автомобілів 2021 року потрапили 49 моделей, в тому числі Audi A6, Cadillac XT6, Lexus NX, Volvo S60, Ford Explorer, Honda Accord, Kia K5, а також Nissan Maxima, Mazda CX-5 і Toyota Sienna.

Джерело: Consumer Reports