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Названо небезпечні авто для людей, які сидять позаду — автоновини

Названо небезпечні авто для людей, які сидять позаду (СПИСОК)

29 вер 2021, 16:18
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Названо найбільш небезпечні автомобілі для пасажирів, котрі сидять позаду. Моделі оцінювали за шістьма параметрами, зокрема й щодо зручності кріплення дитячих автокрісел. Про це пише американське видання Consumer Reports, яке оприлюднило відповідний рейтинг транспортних засобів.

Моделі оцінювали за шістьма критеріями:

  • наявність нагадування про непристебнуті паски безпеки,

  • конструкція підголівників,

  • наявність просунутих підголівників із захистом від травм шиї,

  • зручність кріплень дитячих сидінь,

  • зручність установки бустера,

  • наявність попереджень для пасажирів.

До найменш безпечних експерти віднесли седан бізнес-класу Genesis G80 2021 року, який набрав всього 24 бали зі 100 можливих, а також кросовер Volkswagen Taos 2022 року, що заробив 31 бал. Низькі оцінки також отримали Jeep Grand Cherokee L, Hyundai Santa Fe, Tucson і мінівен Kia Carnival.

У список найбільш безпечних моделей потрапили повнорозмірний Toyota Sienna (69 балів), Nissan Rogue/X-Trail нового покоління (66 балів) і Ford Bronco Sport (61 бал).

Серед автомобілів 2022 модельного року виділили Nissan Pathfinder і Honda Civic, які набрали по 66 балів, а також кросовер Mitsubishi Outlander, оцінка якого склала 52 бали.


Американський страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) представив альтернативний рейтинг безпеки автомобілів, складений за результатами краш-тестів. Всього в рейтинг найбезпечніших автомобілів 2021 року потрапили 49 моделей, в тому числі Audi A6, Cadillac XT6, Lexus NX, Volvo S60, Ford Explorer, Honda Accord, Kia K5, а також Nissan Maxima, Mazda CX-5 і Toyota Sienna.

Джерело: Consumer Reports

Джерело: Ракурс


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