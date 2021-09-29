Київ відреагував на занепокоєння ЄС щодо безвізу

https://racurs.ua/ua/n160918-kyyiv-vidreaguvav-na-zanepokoiennya-ies-schodo-bezvizu.html

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Безвіз з ЄС не перебуває під загрозою. Таку заяву озвучила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Звіт про безвізовий режим для Балкан і країн Східного партнерства було оприлюднено ще 4 серпня, і цей звіт визнає, що Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для безвізового режиму з ЄС. Також враховані наслідки пандемії та визнається те, що Україна досить серйозно спрацювала і стала першою країною, COVID-сертифікати якої були визнані в ЄС, — додала Стефанішина.

Також Київ заявив, що не отримував офіційних сигналів від Європейської комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС.

Жодних причин для такого рішення немає і не може бути, — заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, пише «Європейська правда».

Там також нагадали, що 4 серпня Єврокомісія опублікувала четверту доповідь про оцінку виконання вимог візової лібералізації країнами Західних Балкан та Східного партнерства, зокрема й Україною за 2020 рік та першу половину 2021 року.

Документ містить позитивну оцінку дотримання нашою державою критеріїв безвізового режиму. Звісно, там були і рекомендації продовжити «домашню роботу» задля поліпшення управління міграційними процесами та вдосконалення антикорупційного законодавства, — пояснив Ніколенко.

Раніше стало відомо, що Бельгія, Німеччина, Австрія, Чехія, Італія та Словаччина поскаржилися на зловживання безвізом громадянами країн Західних Балкан, Грузії, Молдови та України. Бельгія назвала Україну «приводом для занепокоєння».

Йдеться про показники, пов’язані з правосуддям та безпекою, оскільки здається, що навіть за кілька років після скасування візового режиму проблеми в цій сфері зберігаються. Навіть якщо національне законодавство було офіційно ухвалене, воно, схоже, не застосовується повністю. Беручи до уваги постійну відсутність дотримання дорожньої карти в цьому напрямку, ми могли б замислитися над варіантами, які слід розглянути, якщо ми не хочемо запустити механізм призупинення безвізу для України, — зазначено в оцінці Брюсселя.

За даними Німеччини, українці опинилися на п’ятому місці серед країн, вихідці з яких найчастіше порушували законодавство щодо іноземців у 2020 році. Однак ці порушення не належать до статистики про нелегальний в’їзд. При цьому, у Берліні кількість заявок від громадян України про міжнародний захист знизилася на 61% у 2020 році у порівнянні з 2019 роком.