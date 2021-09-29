Третина COVID-пацієнтів відчувають довготривалий симптом захворювання. Фото: vgr.b

https://racurs.ua/ua/n160919-tretyna-covid-paciientiv-vidchuvaut-dovgotryvalyy-symptom-zahvoruvannya-vcheni.html

Ракурс

Довготривалі симптоми після зараження коронавірусною інфекцією фіксували у понад третини хворих.

У 37% осіб проявлявся щонайменше один довгостроковий «ковід"-симптом, який діагностували протягом трьох-шести місяців після інфікування COVID-19. Найчастіше зустрічалися наступні симптоми — проблеми з диханням, розлади кишечника, слабкість, болі, а також тривожність та депресія. Про це свідчать дані дослідження Оксфордського університету, передає «Інтерфакс».

У дослідженні взяли участь 270 тис. осіб, що відновлюються після коронавірусу. Для проведення роботи експерти використовували глобальну мережу медичних досліджень TriNetX, яка базується в Сполучених Штатах Америки.

Виявилося, що серед ключових симптомів, що проявляються у пацієнтів через 90−180 днів після діагностування коронавірусу, виділяють також болі в горлі і грудях, когнітивні проблеми, головний біль та біль у м’язах. Також дослідники з’ясували, що найчастіше довготривалі симптоми коронавірусу зустрічалися у госпіталізованих та жінок.

Проблеми з диханням та когнітивні проблеми частіше фіксували у літніх людей та чоловіків. Водночас молодь відчувала головні болі, кишкові розлади і депресію. Крім того, у багатьох пацієнтів зустрічалося більше одного довгострокового симптому.

Нагадаємо, британські вчені встановили, що коронавірус пришвидшує старіння мозку. З’ясувалося, що в людей, які хворіли на коронавірус, зменшилася товщина тканини сірої речовини у лобовій і скроневій частках мозку.

Джерело: «Інтерфакс»