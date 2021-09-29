Повернення “пакунка малюка” — що туди входитиме

Повернення «пакунка малюка» — що туди входитимеhttps://racurs.ua/ua/n160920-povernennya-pakunka-maluka-scho-tudy-vhodytyme.htmlРакурс
«Пакунки малюка» — одноразову натуральну допомогу у виді набору необхідних речей для новонародженої дитини — знову почали видавати в Україні. Загальна вартість набору становить не більше 5 тис. грн.
За словами завідувача відділу дослідження рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Людмили Черенько, до оновленого «пакунка малюка» входить:
упаковка підгузок;
вологі серветки;
пелюшки;
три шапочки на виріст;
11 боді на короткий рукав різного розміру;
11 боді на довгий рукав різного розміру;
чотири пари повзунків та 11 сліпів;
чотири сорочки та чотири пари шкарпеток,
рукавички та два слинявчики;
термометри для води та для тіла;
манікюрні ножиці та гребінець;
ковдра, підковдра та плед;
матрац, два рушники;
шість іграшок і килимок, м’яка книжка;
креми та мило, коробка-колиска.
За результатами тендеру Міністерство соціальної політики оголосило компанію «Скай Трейд. Україна» виробником «пакунків малюка». Це ж підприємство постачало «бебі-бокси» у пологові будинки впродовж останніх років, — зазначила Черенько, пише «Суспільне».
З 27 вересня пологові будинки та центри соціального захисту у всіх регіонах України отримають «пакунки малюка». Укладений договір із виробником «пакунків малюка» дозволяє закупити 53 тис. комплектів із загальною економією 63 млн грн.
Разом з тим, нині «пакунок малюка» можна отримати також на картку грошима.