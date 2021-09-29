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Ракурс
Повернення “пакунка малюка” — що туди входитиме

Повернення «пакунка малюка» — що туди входитиме

29 вер 2021, 17:30
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«Пакунки малюка» — одноразову натуральну допомогу у виді набору необхідних речей для новонародженої дитини — знову почали видавати в Україні. Загальна вартість набору становить не більше 5 тис. грн.

За словами завідувача відділу дослідження рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Людмили Черенько, до оновленого «пакунка малюка» входить:

  • упаковка підгузок;

  • вологі серветки;

  • пелюшки;

  • три шапочки на виріст;

  • 11 боді на короткий рукав різного розміру;

  • 11 боді на довгий рукав різного розміру;

  • чотири пари повзунків та 11 сліпів;

  • чотири сорочки та чотири пари шкарпеток,

  • рукавички та два слинявчики;

  • термометри для води та для тіла;

  • манікюрні ножиці та гребінець;

  • ковдра, підковдра та плед;

  • матрац, два рушники;

  • шість іграшок і килимок, м’яка книжка;

  • креми та мило, коробка-колиска.

За результатами тендеру Міністерство соціальної політики оголосило компанію «Скай Трейд. Україна» виробником «пакунків малюка». Це ж підприємство постачало «бебі-бокси» у пологові будинки впродовж останніх років, — зазначила Черенько, пише «Суспільне».


З 27 вересня пологові будинки та центри соціального захисту у всіх регіонах України отримають «пакунки малюка». Укладений договір із виробником «пакунків малюка» дозволяє закупити 53 тис. комплектів із загальною економією 63 млн грн.

Разом з тим, нині «пакунок малюка» можна отримати також на картку грошима.

Джерело: Ракурс


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