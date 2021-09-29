Повернення “пакунка малюка” — що туди входитиме

https://racurs.ua/ua/n160920-povernennya-pakunka-maluka-scho-tudy-vhodytyme.html

Ракурс

«Пакунки малюка» — одноразову натуральну допомогу у виді набору необхідних речей для новонародженої дитини — знову почали видавати в Україні. Загальна вартість набору становить не більше 5 тис. грн.

За словами завідувача відділу дослідження рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України Людмили Черенько, до оновленого «пакунка малюка» входить:

упаковка підгузок;

вологі серветки;

пелюшки;

три шапочки на виріст;

11 боді на короткий рукав різного розміру;

11 боді на довгий рукав різного розміру;

чотири пари повзунків та 11 сліпів;

чотири сорочки та чотири пари шкарпеток,

рукавички та два слинявчики;

термометри для води та для тіла;

манікюрні ножиці та гребінець;

ковдра, підковдра та плед;

матрац, два рушники;

шість іграшок і килимок, м’яка книжка;

креми та мило, коробка-колиска.

За результатами тендеру Міністерство соціальної політики оголосило компанію «Скай Трейд. Україна» виробником «пакунків малюка». Це ж підприємство постачало «бебі-бокси» у пологові будинки впродовж останніх років, — зазначила Черенько, пише «Суспільне».



З 27 вересня пологові будинки та центри соціального захисту у всіх регіонах України отримають «пакунки малюка». Укладений договір із виробником «пакунків малюка» дозволяє закупити 53 тис. комплектів із загальною економією 63 млн грн.

Разом з тим, нині «пакунок малюка» можна отримати також на картку грошима.