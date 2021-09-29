Який рівень антитіл захищає від коронавірусу, з’ясували вчені

Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160925-yakyy-riven-antytil-zahyschaie-vid-koronavirusu-z-yasuvaly-vcheni.html

Ракурс

Антитіла до коронавірусу формуються як після хвороби, так і після щеплення. Вчені з Великої Британії встановили, який рівень антитіл повинен бути в крові, щоб ефективно боротися з коронавірусом.

Результати дослідження опублікували в Nature Medicine.

Для експерименту взяли дані 1 тис. 575 британців, щеплених вакциною AstraZeneca, і виміряли титр їхніх антитіл через 28 днів після другого уколу. Потім вони протягом місяців збирали інформацію про те, хто з щеплених захворів і співвіднесли її з рівнем антитіл після двох щеплень AstraZeneca.

З’ясувалося, що ризик отримати безсимптомний перебіг коронавірусу з рівнем антитіл у крові ніяк не корелює. Вірус в безсимптомному сценарії «не помічається» антитілами, і ті не можуть його ефективно зупиняти. Не вдалося виявити і кореляцію між рівнем антитіл і симптоматичним захворюванням в легкій формі.

А от імовірність симптоматичного захворювання корелює з антитілами. Якщо брати показник BAU/ml (одиниці, що зв’язують антитіла на мілілітр крові), то чим вищим був їхній рівень, тим нижчим була вірогідність заразитися.

Захист від захворювання на 90% мали ті, хто після другого щеплення показав рівень в 899 BAU/ml. Захист у 80% отримала вже помітна частка щеплених — і їй відповідав рівень антитіл у 264 BAU/ml. Захист в 70% давали 113 BAU/ml, в 60% — 54 BAU/ml, в 50% — 29 BAU/ml.

За даними вчених, антитіла дійсно говорять про рівень захисту від захворювання з серйозними симптомами. Таким чином, якщо власний рівень антитіл людини нижче рівня 50% захисту, це може говорити, що їй варто ревакцинуватися.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що довготривалі симптоми після зараження коронавірусною інфекцією фіксували у понад третини хворих. У 37% осіб проявлявся щонайменше один довгостроковий «ковід» симптом, який діагностували протягом трьох-шести місяців після інфікування COVID-19.

Джерело: Nature Medicine