YouTube влаштує «чистку» для антивакцинаторів

YouTube. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n160924-youtube-vlashtuie-chystku-dlya-antyvakcynatoriv.html

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YouTube, відомий відеохостинг, блокуватиме відеоролики, у яких розповідатиметься про шкоду вакцинації від коронавірусу.

У такий спосіб платформа боротиметься з дезінформацією щодо щеплень. Про це повідомила прес-служба компанії YouTube.

Сьогодні на YouTube ми розширюємо нашу політику з протидії дезінформації в медицині, додаючи нові рекомендації щодо вакцин, які вводяться, які схвалені й підтверджені як безпечні та ефективні місцевими органами охорони здоров’я і ВООЗ, — заявили в прес-службі.



Під блок підпаде контент, у якому стверджується, що схвалені Всесвітньою організацією з охорони здоров’я вакцини можуть викликати хронічні наслідки, або ж вони не є достатньо ефективними. Також забороняється дезінформація щодо речовин, які містяться в препаратах. Нова політика YouTube поширюється не лише на планові щеплення, але й на загальні положення про вакцини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Facebook видалив акаунти, які закликали не вакцинуватися від коронавірусу. Мережа акаунтів походила з Російської Федерації та Мʼянми.