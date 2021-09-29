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Ракурс
YouTube. Фото: прес-служба

YouTube влаштує «чистку» для антивакцинаторів

29 вер 2021, 18:44
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YouTube, відомий відеохостинг, блокуватиме відеоролики, у яких розповідатиметься про шкоду вакцинації від коронавірусу.

У такий спосіб платформа боротиметься з дезінформацією щодо щеплень. Про це повідомила прес-служба компанії YouTube.

Сьогодні на YouTube ми розширюємо нашу політику з протидії дезінформації в медицині, додаючи нові рекомендації щодо вакцин, які вводяться, які схвалені й підтверджені як безпечні та ефективні місцевими органами охорони здоров’я і ВООЗ, — заявили в прес-службі.


Під блок підпаде контент, у якому стверджується, що схвалені Всесвітньою організацією з охорони здоров’я вакцини можуть викликати хронічні наслідки, або ж вони не є достатньо ефективними. Також забороняється дезінформація щодо речовин, які містяться в препаратах. Нова політика YouTube поширюється не лише на планові щеплення, але й на загальні положення про вакцини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Facebook видалив акаунти, які закликали не вакцинуватися від коронавірусу. Мережа акаунтів походила з Російської Федерації та Мʼянми.

Джерело: Ракурс


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