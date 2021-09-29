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Ракурс
YouTube. Фото: пресс-служба

YouTube устроит «чистку» для антивакцинаторов

29 сен 2021, 18:44
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YouTube, известный видеохостинг, будет блокировать видеоролики про вред вакцинации от коронавируса.

Таким образом платформа хочет бороться с дезинформацией относительно прививок. Об этом сообщила пресс-служба компании YouTube.

Сегодня на YouTube мы расширяем нашу политику по противодействию дезинформации в медицине, добавляя новые рекомендации по вакцинам, которые вводятся, и которые одобрены и подтверждены как безопасные и эффективные местными органами здравоохранения и ВОЗ, — заявили в пресс-службе.


В блок попадет контент, в котором утверждается, что принятые Всемирной организацией здравоохранения вакцины могут вызывать хронические последствия, или же они не являются достаточно эффективными. Также запрещается дезинформация относительно веществ, которые содержатся в препаратах. Новая политика YouTube распространяется не только на плановые прививки, но и на общие положения о вакцины.

Напомним, ранее мы сообщали, что Facebook удалил аккаунты, которые призвали не вакцинироваться от коронавируса. Сеть аккаунтов происходила из Российской Федерации и Мьянмы.

Источник: Ракурс


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