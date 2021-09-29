У кого самые большие зарплаты в Украине, рассказал Госстат

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Зарплата. Фото: istock
У кого самые большие зарплаты в Украине, рассказал Госстатhttps://racurs.ua/n160923-u-kogo-samye-bolshie-zarplaty-v-ukraine-rasskazal-gosstat.htmlРакурс
Зарплаты в Украине уменьшились — средняя заработная плата за август составила 13 тыс. 997 грн, что на 348 грн меньше по сравнению с июлем.
Тогда она составляла 14 тыс. 345 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По сравнению с июлем средняя заработная плата уменьшилась на 2,4%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с августом 2020 года) увеличилась на 22,3%, — говорится в сообщении.
Самые высокие средние зарплаты фиксировались в сферах:
- информация и телекоммуникации (24 тыс. 813 грн);
- финансовая и страховая деятельность (23 тыс. 537 грн);
- государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (21 тыс. 207 грн).
Самые низкие — в сфере временного размещения и организации питания (9 тыс. 788 грн) и образовании (10 тыс. 473 грн).
По регионам самые высокие средние зарплаты фиксировались:
- в Киеве — 20 тыс. 358 грн;
- в Донецкой области — 14 тыс. 848 грн;
- Киевской области — 14 тыс. 228 грн.
Самые низкие зарплаты:
- на Буковине — 10 тыс. 811;
- в Кировоградской области — 11 тыс. 088;
- на Волыни — 11 тыс. 254.
Напомним, ранее мы сообщали, что зарплату украинцев за июль 2021 посчитала Государственная служба статистики Украины.
.
Чем укрепить иммунитет, или Существуют ли иммуномодуляторы и зачем они нужны — иммунолог
COVID-19 без осложнений, или Сработают ли суперлекарства из США в Украине
Как ветрянка: плохие и хорошие новости о Дельта-эпидемии
Дело о домашнем насилии: ближе ста метров к собственному дому не подходить!
Загрузка...