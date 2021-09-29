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Зарплата. Фото: istock

У кого самые большие зарплаты в Украине, рассказал Госстат

29 сен 2021, 18:20
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Зарплаты в Украине уменьшились — средняя заработная плата за август составила 13 тыс. 997 грн, что на 348 грн меньше по сравнению с июлем.

Тогда она составляла 14 тыс. 345 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По сравнению с июлем средняя заработная плата уменьшилась на 2,4%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с августом 2020 года) увеличилась на 22,3%, — говорится в сообщении.


Самые высокие средние зарплаты фиксировались в сферах:

  • информация и телекоммуникации (24 тыс. 813 грн);
  • финансовая и страховая деятельность (23 тыс. 537 грн);
  • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (21 тыс. 207 грн).

Самые низкие — в сфере временного размещения и организации питания (9 тыс. 788 грн) и образовании (10 тыс. 473 грн).

По регионам самые высокие средние зарплаты фиксировались:

  • в Киеве — 20 тыс. 358 грн;
  • в Донецкой области — 14 тыс. 848 грн;
  • Киевской области — 14 тыс. 228 грн.

Самые низкие зарплаты:

  • на Буковине — 10 тыс. 811;
  • в Кировоградской области — 11 тыс. 088;
  • на Волыни — 11 тыс. 254.

Напомним, ранее мы сообщали, что зарплату украинцев за июль 2021 посчитала Государственная служба статистики Украины.

Источник: Ракурс


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