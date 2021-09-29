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Ракурс
Зарплата. Фото: istock

У кого найбільші зарплати в Україні, розповів Держстат

29 вер 2021, 18:20
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Зарплати в Україні зменшилися — середня заробітна плата за серпень становила 13 тис. 997 грн, що на 348 грн менше у порівнянні з липнем.

Тоді вона становила 14 тис. 345 грн. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

У порівнянні з липнем середня заробітна плата зменшилася на 2,4%, а за останні 12 місяців (відносно серпня 2020 року) збільшилася на 22,3%, — йдеться у повідомленні.


Найвищі середні зарплати фіксувалися в таких сферах:

  • інформація та телекомунікації (24 тис. 813 грн);
  • фінансова та страхова діяльність (23 тис. 537 грн);
  • державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (21 тис. 207 грн).

Найнижчі — у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (9 тис. 788 грн) та освіті (10 тис. 473 грн).

За регіонами найвищі середні зарплати фіксувалися:

  • у Києві — 20 тис. 358 грн;
  • на Донеччині — 14 тис. 848 грн;
  • на Київщині — 14 тис. 228 грн.

Найнижчі зарплати:

  • на Буковині — 10 тис. 811;
  • на Кіровоградщині — 11 тис. 088;
  • на Волині — 11 тис. 254.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зарплату українців за липень 2021 року порахувала Державна служба статистики України.

Джерело: Ракурс


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