У кого найбільші зарплати в Україні, розповів Держстат

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Зарплата. Фото: istock
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Зарплати в Україні зменшилися — середня заробітна плата за серпень становила 13 тис. 997 грн, що на 348 грн менше у порівнянні з липнем.
Тоді вона становила 14 тис. 345 грн. Про це повідомляє Державна служба статистики України.
У порівнянні з липнем середня заробітна плата зменшилася на 2,4%, а за останні 12 місяців (відносно серпня 2020 року) збільшилася на 22,3%, — йдеться у повідомленні.
Найвищі середні зарплати фіксувалися в таких сферах:
- інформація та телекомунікації (24 тис. 813 грн);
- фінансова та страхова діяльність (23 тис. 537 грн);
- державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (21 тис. 207 грн).
Найнижчі — у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (9 тис. 788 грн) та освіті (10 тис. 473 грн).
За регіонами найвищі середні зарплати фіксувалися:
- у Києві — 20 тис. 358 грн;
- на Донеччині — 14 тис. 848 грн;
- на Київщині — 14 тис. 228 грн.
Найнижчі зарплати:
- на Буковині — 10 тис. 811;
- на Кіровоградщині — 11 тис. 088;
- на Волині — 11 тис. 254.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зарплату українців за липень 2021 року порахувала Державна служба статистики України.
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