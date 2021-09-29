У кого найбільші зарплати в Україні, розповів Держстат

Зарплата. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160923-u-kogo-naybilshi-zarplaty-v-ukrayini-rozpoviv-derjstat.html

Ракурс

Зарплати в Україні зменшилися — середня заробітна плата за серпень становила 13 тис. 997 грн, що на 348 грн менше у порівнянні з липнем.

Тоді вона становила 14 тис. 345 грн. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

У порівнянні з липнем середня заробітна плата зменшилася на 2,4%, а за останні 12 місяців (відносно серпня 2020 року) збільшилася на 22,3%, — йдеться у повідомленні.



Найвищі середні зарплати фіксувалися в таких сферах:

інформація та телекомунікації (24 тис. 813 грн);

фінансова та страхова діяльність (23 тис. 537 грн);

державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (21 тис. 207 грн).

Найнижчі — у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (9 тис. 788 грн) та освіті (10 тис. 473 грн).

За регіонами найвищі середні зарплати фіксувалися:

у Києві — 20 тис. 358 грн;

на Донеччині — 14 тис. 848 грн;

на Київщині — 14 тис. 228 грн.

Найнижчі зарплати:

на Буковині — 10 тис. 811;

на Кіровоградщині — 11 тис. 088;

на Волині — 11 тис. 254.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зарплату українців за липень 2021 року порахувала Державна служба статистики України.