Найвища гора Європи значно зменшилася

Монблан. Фото: Спорт

https://racurs.ua/ua/n160922-nayvyscha-gora-ievropy-znachno-zmenshylasya.html

Ракурс

Монблан, найвища гора Європи, зменшилася на метр за чотири роки. Причиною для цього явища послугувало глобальне потепління.

На вершині розмерзся метр снігу. Про це повідомляє France Bleu.

За даними на вересень 2021 року, висота найвищої гори Західної Європи склала 4 тис. 807,81 метра проти 4 тис. 808,72 метра у 2017 році (мінус 0,91 метра).

На позначці в 4 тис. 792 метра зафіксована вершина гори — то є скеля і крижаний наріст. Решту відстані — близько 16 метрів — займає сніговий покрив. Для проведення дослідження команда з 27 фахівців забралася на пік і встановила супутникові антени.

Фахівці підозрюють, що скорочення снігового покриву викликано кліматичними змінами. Вчені пояснили таку динаміку підвищенням температури повітря і зміною вітрових умов. Обидва ці чинники викликані реакцією льодовиків на глобальне потепління.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вулкан Етна в Італії зріс після шести місяців вулканічної активності. Саме це зробило найвищий діючий вулкан Європи ще вищим.

Джерело: France Bleu