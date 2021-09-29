Самая высокая гора Европы значительно уменьшилась

Монблан. Фото: Спорт

https://racurs.ua/n160922-samaya-vysokaya-gora-evropy-znachitelno-umenshilas.html

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Монблан, самая высокая гора Европы, уменьшилась на метр за четыре года. Причиной для этого явления послужило глобальное потепление.

На вершине оттаял метр снега. Об этом сообщает France Bleu.

По данным на сентябрь 2021 года, высота самой высокой горы Западной Европы составила 4 тыс. 807,81 метра против 4 тыс. 808,72 метра в 2017 году (минус 0,91 метра).

На отметке в 4 тыс. 792 метра зафиксирована вершина горы — то есть скала и ледяной нарост. Остальное расстояние — около 16 метров — занимает снежный покров. Для проведения исследования команда из 27 специалистов забралась на пик и установила спутниковые антенны.

Специалисты подозревают, что сокращение снежного покрова вызвано климатическими переменами. Ученые объяснили подобную динамику повышением температуры воздуха и изменением ветровых условий. Оба фактора вызваны реакций ледников на глобальное потепление.

Напомним, ранее мы сообщали, что вулкан Этна в Италии вырос после шести месяцев вулканической активности. Именно это сделало самый высокий действующий вулкан Европы еще выше.

Источник: France Blue