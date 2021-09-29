Какой уровень антител защищает от коронавируса, выяснили ученые

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n160925-kakoy-uroven-antitel-zaschischaet-ot-koronavirusa-vyyasnili-uchenye.html

Ракурс

Антитела к коронавирусу формируются как после болезни, так и после прививки. Ученые из Великобритании установили, какой уровень антител должен быть в крови, чтобы эффективно бороться с коронавирусом.

Результаты исследования опубликовали в Nature Medicine.

Для эксперимента взяли данные 1 тыс. 575 британцев, привитых вакциной AstraZeneca, и измерили титр их антител спустя 28 дней после второго укола. Затем они на протяжении месяцев собирали информацию о том, кто из привитых заболел и соотнесли ее с уровнем антител после двух прививок AstraZeneca.

Выяснилось, что риск получить бессимптомное течение коронавируса с уровнем антител в крови никак не коррелирует. Вирус в бессимптомном сценарии «не замечается» антителами, и те не могут его эффективно останавливать. Не удалось выявить и корреляцию между уровнем антител и симптоматическим заболеванием в самой мягкой форме.

А вот вероятность симптоматического заболевания оказалась коррелирующей с антителами. Если брать показатель BAU/ml (единицы связывающих антител на миллилитр крови), то чем выше был их уровень, тем ниже была вероятность заразиться.

Защиту от заболевания на 90% имели те, кто после второй прививки показал уровень в 899 BAU/ml. Защиту в 80% получила уже заметная доля привитых — и ей соответствовал уровень антител в 264 BAU/ml. Защиту в 70% давали 113 BAU/ml, в 60% — 54 BAU/ml, в 50% — 29 BAU/ml.

Из данных авторов следует, что антитела действительно говорят об уровне защиты от заболевания с серьезными симптомами. Таким образом, если собственный уровень антител человека ниже уровня 50% защиты, это может говорить, что ему есть смысл ревакцинироваться.

Напомним, ранее мы сообщали, что долговременные симптомы после заражения коронавирусной инфекцией фиксировали у более трети больных. У 37% лиц проявлялся меньшей мере один долгосрочный «ковид"-симптом, который диагностировали в течение трех-шести месяцев после инфицирования COVID-19.

Источник: Nature Medicine