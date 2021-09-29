У МВС створили офіс для екс-заступника Авакова

Геращенко. Фото: Киеввласть

https://racurs.ua/ua/n160932-u-mvs-stvoryly-ofis-dlya-eks-radnyka-avakova.html

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Міністерство внутрішніх справ (МВС) розшириться — очільник відомства Денис Монастирський анонсував створення Офісу із питань захисту бізнесу в структурі МВС.

Новою структурою керуватиме екс-заступник Арсена Авакова та його «права рука» Антон Геращенко. Про це повідомляє прес-служба МВС.

За словами міністра Дениса Монастирського, МВС має стати центром «підтримки й захисту бізнесу», що можливо лише за умови тісної співпраці міністерства, парламенту й підприємців.

Я бачу для себе декілька напрямків, над якими ми маємо попрацювати в боротьбі з нелегальним ринком. Це детінізація ринку тютюну, спирту та пального. За оцінками експертів, мільярди гривень бюджет недоотримує, бо велика частина цього ринку перебуває в тіні, — заявив він.



Зокрема, новий Офіс протидіятиме рейдерству, боротиметься з контрабандою та корупцією в правоохоронній сфері. Також до обов’язків Офісу увійде боротьба з контрафактом та порушенням авторських прав.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підвищення зарплат українським поліцейським вимагатиме Міністерство внутрішніх справ.