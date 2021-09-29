Віри, Надії, Любові. Фото: istock

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Ракурс

Свято завтра — 30 вересня — день Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Переказ свідчить, що Софія була вдовою і прищеплювала дочкам віру в Христа, однак у той час широко розповсюдженим було язичництво, а тому, імператор, дізнавшись про чотирьох християнок, вирішив звернути їх у свою віру.

Дівчата виявилися непохитними та відкинули не тільки вмовляння імператора, але й подарунки. За це їх піддали численним мукам, а потім обезголовили, і лише тільки тоді дівчата загинули. Сама ж Софія, поховавши дочок, померла від горя через три дні. Згідно з писанням, на момент смерті Вірі було 12 років, Любові — дев’ять, а Надії — десять.

30 вересня багато дівчат відзначали свої іменини, оскільки ці імена були дуже популярні на Русі. Через те, що день ангела святкували часто, вигадали спільне свято й назвали його «бабські іменини», після чого почали вітати всіх жінок.

У день Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії жінки починали ранок голосним плачем, яким віддавали пам’ять загиблим святим. А цей плач вважався оберегом для сім’ї на цілий рік. 30 вересня жінкам не можна нічого робити по дому. Також у цей день не можна було влаштовувати ніяких гулянь. Категорично забороняється проводити вінчання і весілля. В цей день завжди холодно й дощить. Після Віри, Надії, Любові починаються перші заморозки.

Народні прикмети: