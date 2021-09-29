Веры, Надежды, Любви. Фото: istock

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Ракурс

Праздник завтра — 30 сентября — день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Предание гласит, что София была вдовой и прививала дочерям веру во Христа, однако в то время широко распространенным было язычество, а потому император, узнав о четырех христианках, решил обратить их в свою веру.

Девушки оказались непреклонными и отвергли не только уговоры императора, но и подарки. За это их подвергли многочисленным мучениям, а затем обезглавили, и лишь только тогда девушки погибли. Сама же София, похоронив дочерей, умерла от горя через три дня. Согласно писаниям, на момент смерти Вере было 12 лет, Любви — девять, а Надежде — десять.

30 сентября многие девушки отмечали свои именины, поскольку эти имена были очень популярны на Руси. Так как день ангела праздновали часто, придумали общий праздник и назвали его «бабьи именины», после чего начали приветствовать всех женщин.

В день Веры, Надежды, Любви и их матери Софии женщины начинали утро громким плачем, которым отдавали память погибшим святым. Этот плач считался оберегом для семьи на целый год. 30 сентября женщинам нельзя ничего делать по дому. Также в этот день нельзя было устраивать никаких гуляний. Категорически запрещается проводить венчание и свадьба. Обычно в этот день холодно и идет дождь. После Веры, Надежды, Любви начинаются первые заморозки.

Народные приметы: