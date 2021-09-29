Украинские COVID-сертификаты признала еще одна страна

Македония. Фото: istock

https://racurs.ua/n160930-ukrainskie-covid-sertifikaty-priznala-esche-odna-strana.html

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COVID-сертификат Украины о вакцинации от коронавируса официально признала Северная Македония.

Отныне украинцы смогут посетить эту страну при наличии соответствующего документа. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

��Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.



Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України.

#ВакцинуйсяТаМандруй



Всі деталі щодо подорожей�https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 29, 2021

Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Продолжаем расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины, — написал министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что Национальная полиция будет проверять украинские COVID-сертификаты по QR-коду. Правоохранители совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат из «Дії» или просканировали бумажный вариант.