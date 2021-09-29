Українські COVID-сертифікати визнала ще одна країна

Українські COVID-сертифікати визнала ще одна країнаhttps://racurs.ua/ua/n160930-ukrayinski-covid-sertyfikaty-vyznala-sche-odna-krayina.htmlРакурс
COVID-сертифікат України про вакцинацію від коронавірусу офіційно визнала Північна Македонія.
Відтепер українці зможуть відвідати цю країну за наявності відповідного документу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.
��Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.
Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України.
#ВакцинуйсяТаМандруй
Всі деталі щодо подорожей�https://t.co/8RkEzCg6Yk
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 29, 2021
Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України, — написав міністр.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національна поліція перевірятиме українські COVID-сертифікати по QR-коду. Правоохоронці спільно з Мінцифрою розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоби вони могли швидко та безперебійно перевірити сертифікат із «Дії» або сканувати паперовий його варіант.