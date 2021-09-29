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Ракурс
Македонія. Фото: istock

Українські COVID-сертифікати визнала ще одна країна

29 вер 2021, 21:48
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COVID-сертифікат України про вакцинацію від коронавірусу офіційно визнала Північна Македонія.

Відтепер українці зможуть відвідати цю країну за наявності відповідного документу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України, — написав міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національна поліція перевірятиме українські COVID-сертифікати по QR-коду. Правоохоронці спільно з Мінцифрою розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоби вони могли швидко та безперебійно перевірити сертифікат із «Дії» або сканувати паперовий його варіант.

Джерело: Ракурс


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