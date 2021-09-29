Українські COVID-сертифікати визнала ще одна країна

Македонія. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160930-ukrayinski-covid-sertyfikaty-vyznala-sche-odna-krayina.html

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COVID-сертифікат України про вакцинацію від коронавірусу офіційно визнала Північна Македонія.

Відтепер українці зможуть відвідати цю країну за наявності відповідного документу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

��Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.



Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України.

#ВакцинуйсяТаМандруй



Всі деталі щодо подорожей�https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 29, 2021

Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України, — написав міністр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національна поліція перевірятиме українські COVID-сертифікати по QR-коду. Правоохоронці спільно з Мінцифрою розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоби вони могли швидко та безперебійно перевірити сертифікат із «Дії» або сканувати паперовий його варіант.