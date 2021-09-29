Найстаріша людина. Фото: Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n160929-naystarisha-ludyna-planety-rozkryla-sekret-dovgolittya-i-pomerla-foto.html

Ракурс

Найстаріша людина на планеті розповіла про свій секрет довголіття і померла у віці 127 років.

Чоловік вважав, що головний секрет довгого життя — «терпіння, щедрість і життя сповнене радості». Про це пише Daily Mail.

Натабай Тінсі з віддаленого гірського села народився 127 років тому. Онук довгожителя Зере Натабай стверджує, що його дідусь був ще старшим. За його словами, роком народження Тінсіеви вказали рік хрещення — 1894, а насправді той народився на десять років раніше, і його реальний вік на момент смерті становив 137 років.

В ті часи священник добиралися до цих місць рідко, і сім’ям доводилося іноді чекати роками, щоб охрестити новонародженого. За життя Тінсі розповів онукові про секрет свого довголіття.

Місцевий католицький священник підтвердив наявність запису про хрещення Тінсіева, і згадав, як у 2014 році святкувалося 120-річчя довгожителя. Родичі Натабая Тінсіева звернулися до Книги рекордів Гіннеса з проханням визнати рекордний вік члена їхньої сім’ї.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що секрет довголіття вдалося розгадати вченим. Виявилося, що до складу мікробіому кишківника довгожителів входить більша кількість бактерій, які перетворюють первинні жовчні кислоти у вторинні.

Джерело: Daily Mail