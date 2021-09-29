Самый старый человек. Фото: Daily Mail

https://racurs.ua/n160929-samyy-staryy-chelovek-na-planete-povedal-sekret-dolgoletiya-i-umer-foto.html

Ракурс

Самый старый человек на планете рассказал о своем секрете долголетия и умер в возрасте 127 лет.

Мужчина считал, что главный секрет долгой жизни — «терпение, щедрость и жизнь полная радости». Об этом пишет Daily Mail.

Натабай Тинсиев из отдаленной горной деревни родился 127 лет назад. Внук супердолгожителя Зере Натабай утверждает, что его дедушка был еще старше. По его словам, годом рождения Тинсиевы указали год крещения — 1894, а на самом деле тот родился на десять лет раньше, и его реальный возраст на момент смерти составлял 137 лет.

В те времена священники добирались до их мест редко, и семьям приходилось иногда ждать годами, чтобы окрестить новорожденного. При жизни Тинсиев рассказал внуку о секрете своего долголетия.

Местный католический священник подтвердил наличие записи о крещении Тинсиева, и вспомнил, как в 2014 году праздновалось 120-летие долгожителя. Родственники Натабая Тинсиева обратились к Книге рекордов Гиннеса с просьбой признать рекордный возраст члена их семьи.

Напомним, ранее мы сообщали, что cекрет долголетия удалось разгадать ученым. Оказалось, что в состав микробиома кишечника долгожителей входит большее количество бактерий, которые превращают первичные желчные кислоты во вторичные.

Источник: Daily Mail