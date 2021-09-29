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Ракурс
Робот. Фото: amazon

Домашнего робота создала Amazon — на что он способен (ФОТО)

29 сен 2021, 20:55
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Amazon, известная компания-ретейлер, представила свой амбициозный продукт для дома — робота Astro, который выглядит как гибрид робота-пылесоса Roomba и смарт-дисплея Echo Show.

Робот может составлять план помещения, чтобы передвигаться по комнатам и выполнять команды владельца, также он способен распознавать лица и подавать предметы конкретному человеку. Об этом сообщает The Verge.

Робот. Фото: Amazon

Также Astro может:

  • воспроизводить музыку;
  • показывать информацию о погоде;
  • отвечать на вопросы;
  • совершать видеозвонки;
  • патрулировать территорию.

Высота робота составляет около 61 см, а его вес достигает девяти кг. Колеса новинки имеют диаметр 30,5 см, что позволяет работу преодолевать межкомнатные пороги и перемещаться по коврам. Astro может двигаться со скоростью 1 м/с, а также поворачиваться на 360 градусов в любом направлении.

Робот. Фото: AmazonДисплей новинки имеет диагональ 10 дюймов. На лицевой панели располагается массив датчиков и 5-Мп камера для видеозвонков. Для того чтобы стимулировать продажи работа, Amazon оценила его в тысячу долларов. Компания заявляет, что в будущем, после выхода новинки на более широкий рынок, его цена вырастет до 1 тыс. 449,99 долл.


Робот. Фото: AmazonНапомним, ранее мы сообщали, что роботы-полицейские начали охранять общественный порядок на улицах Сингапура.

Источник: The Verge

Источник: Ракурс


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