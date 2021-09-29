Робот. Фото: amazon

https://racurs.ua/n160928-domashnego-robota-sozdala-amazon-na-chto-on-sposoben-foto.html

Ракурс

Amazon, известная компания-ретейлер, представила свой амбициозный продукт для дома — робота Astro, который выглядит как гибрид робота-пылесоса Roomba и смарт-дисплея Echo Show.

Робот может составлять план помещения, чтобы передвигаться по комнатам и выполнять команды владельца, также он способен распознавать лица и подавать предметы конкретному человеку. Об этом сообщает The Verge.

Также Astro может:

воспроизводить музыку;

показывать информацию о погоде;

отвечать на вопросы;

совершать видеозвонки;

патрулировать территорию.

Высота робота составляет около 61 см, а его вес достигает девяти кг. Колеса новинки имеют диаметр 30,5 см, что позволяет работу преодолевать межкомнатные пороги и перемещаться по коврам. Astro может двигаться со скоростью 1 м/с, а также поворачиваться на 360 градусов в любом направлении.

Дисплей новинки имеет диагональ 10 дюймов. На лицевой панели располагается массив датчиков и 5-Мп камера для видеозвонков. Для того чтобы стимулировать продажи работа, Amazon оценила его в тысячу долларов. Компания заявляет, что в будущем, после выхода новинки на более широкий рынок, его цена вырастет до 1 тыс. 449,99 долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что роботы-полицейские начали охранять общественный порядок на улицах Сингапура.

Источник: The Verge