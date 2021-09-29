Добкин. Фото: УП

https://racurs.ua/n160927-vybory-v-harkove-opzj-podderjala-dobkina.html

Ракурс

Выборы в Харькове будут проводиться уже в октябре. Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщила, что на внеочередных выборах поддерживает кандидата Михаила Добкина.

Об этом заявила пресс-служба ОПЗЖ.

Михаил Добкин — не новый человек для Харькова, он связан с родным городом годы жизни и известен результативной деятельностью для его развития. Добкин последовательно выступает за выполнение минских соглашений и восстановления мира на Донбассе, в вопросах защиты прав русскоязычных граждан Украины, в защите канонической православной церкви в борьбе против искажения истории и исторической памяти нашего народа, — отметили в ОПЗЖ.



В партии считают, что важным является тот факт, что Добкина связывала многолетняя дружба с умершим мэром Харькова Геннадием Кернесом. Ранее Кернес руководил избирательной кампанией Михаила Добкина на пост мэра Харькова, а после победы Добкина на выборах мэра стал секретарем Харьковского городского совета. Во время работы Михаила Добкина на посту губернатора Харьковщины Геннадий Кернес впервые стал мэром города.

Напомним, ранее мы сообщали, что выборы в Харькове будут проходить при участии кандидата от проукраинских сил, который станет конкурентом Михаила Добкина и Игоря Терехова.